Pesca. Calendari e attività agonistica. Ecco il programma della serie A

La Fipsas a livello nazionale ha cominciato a diramare calendari e regolamenti per l’attività agonistica del 2025, il primo campionato che andremo a conoscere è ovviamente quello di Serie A. Per un discorso di contenimento delle spese, la Fipsas ha suddiviso l’Italia in otto gironi di Serie A, le squadre emiliano romagnole sono inserite nel Trofeo di Serie A2.

Le prime formazioni degli otto gironi si qualificheranno per la fase finale del campionato italiano a squadre di società che si disputerà in quattro prove, le prime due nei giorni 4 e 5 ottobre nel Canale 8000 a l’Aquila e le due finali nei giorni 8 e 9 novembre alle Vallette di Ostellato, con la consegna dello scudetto alla formazione vincitrice che si garantirà anche la partecipazione al campionato del Mondo per Club 2026.

Al Trofeo di Serie A2 2025 andranno a partecipare per Ferrara, fatti salvi eventuali ripescaggi dal Trofeo di serie B 2024, una formazione della Canne Estensi Colmic ed una formazione della Ps Fe Casumaresi Tubertini.

Il Trofeo di Serie A2, che vede ai nastri di partenza 28 formazioni provenienti dalla Serie A2 2024 e 12 formazioni dai Trofei di Serie B, prenderà il via i giorni 12 e 13 aprile, con la disputa della prima e seconda prova, sui campi di gara del Po di Volano a Medelana e del Navigabile a Migliarino, terza e quarta prova nei giorni 7 e 8 giugno sul campo di gara del Cavo Lama a Novi di Modena, quinta e sesta prova nei giorni 13 e 14 settembre sul campo di gara della Fiuma a Mandria di Reggio Emilia.

In campo regionale si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche politiche, alla presidenza del comitato regionale Fipsas Emilia Romagna è stato confermato Mauro Tinti, consigliere in rappresentanza di Ferrara è stato eletto Paolo Gamberoni, che è anche presidente della locale sezione provinciale.

In campo provinciale il giorno venerdì 28 febbraio alle 20,30 presso la sede del Coni, in via Bongiovanni 21, si terranno le premiazioni dell’attività agonistica provinciale 2024.