Pesca. Campionato invernale. Ecco le coppie vincenti

Si è chiuso, con la disputa della seconda prova, il campionato invernale interprovinciale a coppie, organizzazione curata dal CPS di Codigoro. Hanno vinto i rispettivi settori di gara Massimo Gilli-Daniele Barbieri, Stefano Franciosi-Alessandro Sprocati, Elio Bianchini-Gianluca Melloni, Luciano Dondi-Lorenzo Sarti della Canne Estensi Colmic, Giuseppe Breviglieri-Antonio Curarati della Castello Maver, Alex Maccaferri-Leonardo Melloni della Cannisti Renazzesi Colmic, Simone Ferioli-Manuel Cancelli della PS FE Casumaresi Tubertini. Alla luce di questi risultati vince il titolo Invernale 2023 la coppia formata da Massimo Gilli e Daniele Barbieri della Canne Estensi Colmic, secondo posto per Alex Maccaferri e Leonardo Melloni della Cannisti Renazzesi Colmic, terzo posto per Luciano Dondi e Lorenzo Sarti della Canne Estensi Colmic. La settimana che va dal 27 Novembre al 2 Dicembre vedrà la disputa, sul campo di gara del Navigabile a Fiscaglia, del 2° Campionato del Mondo Feeder Master. La Federazione Nazionale ha deciso di assegnare l’organizzazione del 2° Campionato del Mondo Feeder Master alla sezione Fipsas di Ferrara, in funzione di questa assegnazione il presidente Paolo Gamberoni si è prontamente attivato per l’individuazione del campo di gara, puntando sul tratto del Navigabile a Migliarino, ed organizzando in tempi brevissimi un incontro con le realtà che saranno coinvolte nell’organizzazione dell’evento, creando un comitato organizzatore: a questo primo incontro hanno preso parte Fabio Tosi, sindaco di Fiscaglia, Francesco Sovrani, assessore allo Sport del Comune di Fiscaglia, Paolo Gamberoni, presidente Fipsas Ferrara, Alessandra Bottoni delle segreteria provinciale Fipsas, Antonio Fusconi, presidente Settore Pesca di Superficie della Fipsas, e Massimo

Rossi, consigliere nazionale Fipsas.