Pesca. Cannisti Renazzesi sul podio in Coppa Italia

Antonio Servidei è campione italiano dei Bancari e Assicurativi 2025. Sono state tante le attività che hanno coinvolto gli agonisti della pesca sportiva ferrarese, e su tutte va sicuramente menzionato il campionato italiano bancari e assicurativi, che ha disputato la gara di chiusura sul campo di gara delle Vallette ad Ostellato e soprattutto ha visto il successo di Antonio Servidei della Bper con 3 penalità, certamente di rilievo anche il 2° posto e quindi il podio per squadre della formazione ferrarese della Bper con 23 penalità, formata da Enzo Ferrari, Flaviano Martini, Lucio Mazzini, Antonio Servidei. Passiamo alla Coppa Italia sul campo di gara del Fissero Tartaro a Ca Vecchia di Mantova.

Un Fissero non regolarissimo come pescosità, parecchi gatti, molte le carpette e anche qualche carpa di notevoli dimensioni.

A difendere i colori ferraresi era presente in gara la Cannisti Renazzesi Colmic, formazione che in questo tipo di manifestazioni si è spesso ben comportata ed anche quest’anno non ha tradito le aspettative, infatti nella gara vinta dalla Rivoltana Colmic, i Renazzesi con la squadra formata da Daniele Balboni, Vincenzo Collari, Anbar Shehbaz, Massimo Gilli ha conquistato un ottimo secondo posto garantendosi podio e medaglia d’argento.

Il campo di gara del Bacino di Corbara a Terni ha visto la finale del campionato italiano femminile, titolo a Edi Zoetti della Lenza Castellana, per Ferrara 17° posto di Ilaria Occhiali della Ps Fe Casumaresi Tubertini.

Infine il campo di gara del Fissero Tartaro a Cà Vecchia di Mantova ha ospitato la fase finale del campionato italiano individuale maschile seniores, titolo ad Andrea Giambrone della Lenza Emiliana Tubertini, per Ferrara 68° posto di Simone Ferioli della Ps Fe Casumaresi Tubertini.

re. fe.