Pesca, ecco il calendario. Ostellato e Fiscaglia al top

Passata la fiera della pesca, che quest’anno si è tenuta nello scorso fine settimana a Rimini, la federazione Fipsas ha diramato i calendari delle attività agonistiche per questo 2025 e vista la grande considerazione in cui sono tenuti i nostri campi di gara, tante attività importanti sono previste a Ostellato e Fiscaglia. Con la forte presenza sul nostro territorio, la Federazione vuole premiare il grande ed importante lavoro che le amministrazioni locali, su tutte Ostellato con Elena Rossi e Fiscaglia con Fabio Tosi, stanno portando avanti in collaborazione con la sezione federale provinciale, ancora per quattro anni capitanata da Paolo Gamberoni.

Sono veramente tante le date che vedono coinvolti i nostri campi di gara in questo 2025, andiamo a vedere le principali partendo dalla Pesca al Colpo. Il Club Azzurro Nazionale prenderà il via nei giorni 29 e 30 marzo a Medelana e si andrà a chiudere il 18 e 19 ottobre ad Ostellato. I Campionati Italiani maschile e femminile partiranno rispettivamente il 21 settembre a Ostellato e il 30 marzo a Fiscaglia. Master e Veterani disputeranno la prima prova il 29 giugno a Ostellato. Lo scudetto tricolore e l’accesso al Mondiale per Club saranno assegnati nei giorni 8 e 9 novembre alle Vallette di Ostellato.

I più importanti gironi della Serie A prenderanno il via sui campi di gara di Medelana e Fiscaglia, A2 12 e 13 aprile, A3 26 e 27 aprile, A4 10 e 11 maggio. Italiano a Box a Ostellato il 30 e 31 agosto, l’Italian Master il 25 ottobre a Ostellato, Fiscaglia, Medelana.

L’attività rivolta alla tecnica Feeder vede i Campionati Italiani maschile, femminile, Master e Under 25 disputare le finali i giorni 18 e 19 ottobre a Ostellato, a seguire Club Azzurro Method Ostellato 8 e 9 novembre, Italiano a squadre 20 e 21 settembre. Method a squadre 24 e 25 maggio a Ostellato, Coppie Method a Ostellato 17 e 18 maggio a Ostellato.