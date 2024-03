Pesca, il 24 marzo si terrà la Coppa dei Campioni. Fipsas, l’attività provinciale riparte da Fiscaglia

L’attività ufficiale ad alto livello della Fipsas riprende sul campo di gara di Fiscaglia, dove si era chiusa nel mese di dicembre con il campionato del mondo Master Feeder l’attività 2023, questo ancora una volta a confermare quanto siano importanti i campi di gara ferraresi di Ostellato e Fiscaglia nel contesto dell’agonismo nazionale e internazionale. Il prossimo 24 marzo il campo di gara di Fiscaglia ospiterà, come lo scorso anno, la manifestazione denominata Coppa dei Campioni, in gara ci saranno le squadre nazionali seniores, master, veterani, diversamente abili, femminile e under 25, i primi 10 della Coppa dei Campioni 2023, i primi 5 del Club Azzurro Nazionale, il primo classificato a livelli individuale nei Trofei di Serie A, i primi classificati dei Trofei di Serie B e C, il primo classificato del Trofeo Pegaso e tutti i campioni provinciali di prima e seconda serie di tutte le provincie italiane, quindi il meglio dell’agonismo nazionale Fipsas a tutti i livelli. La manifestazione sarà organizzata dalla sezione Fipsas di Ferrara, la gara sarà, come tutte le manifestazioni organizzate dalla Federazione, tassativamente a pesce vivo, i concorrenti in gara dovranno essere provvisti di due nasse dove detenere i pesci al fine di tenere separati i pesci gatto da tutto il resto del pescato. Al termine delle operazioni di pesatura tutto il pescato sarà immediatamente reimmesso in acqua. Al termine della manifestazione i concorrenti si ritroveranno al Centro Polifunzionale di Migliarino per le premiazioni.