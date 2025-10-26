Pesca. Il trionfo del Campi Bisenzio. Nel campionato toscano a box

La squadra A del Campi Bisenzio ha trionfato nella finale del 35° campionato toscano a box di Arcipesca salpando quasi 70 kg di pescato sul campo gara Terrapieno nel parco delle Cascine. Questo risultato è stato determinante per permettere di salire sulla posizione più alta del podio per il secondo anno consecutivo alla squadra composta da Marco Betti, Paolo Fabbri, Fabio Ghezzi e Marco Scarlini. Al secondo posto la squadra B della Cavallina, con Marco Banchi, Luca Bartolozzi, Giuseppe Calamini e Sergio Sgroi mentre al terzo si è piazzata la C, anche questa del Campi Bisenzio, con Luciano Cenni, Alessio Nardi, Alessio Sensi e Lorenzo Verzillo.

Il campionato è stato assai lottato: dalle nasse dei protagonisti sono passati circa 600 chili di pescato. Contemporaneamente, sul campo della Fonderia al ponte della Vittoria si è tenuta la prova conclusiva della Scuola di Pesca di Firenze. Il Trofeo Giglio d’Oro Giovani 2025 è stato vinto da Federico Sibilia che ha preceduto Leone Pacini e Marco Lizzeri. Fra i primi 10 anche Lorenzo Mathis De Magistris, Sasha Cortese, Paolo Morea Falsini, Niccolò Misseri, Cosimo Piazza ed Edoardo Fioravanti. Per il Corso Master, sempre di Arcipesca, la Coppa dei Campioni 2025 è stata infine conquistata da Lorenzo Miccoli davanti a Lorenzo Tarchiani ed Emanuele Giovannini. La premiazione si è svolta al Circolo La Rondinella del Torrino alla presenza dell’assessora allo sport Letizia Perini; durante la cerimonia è stato proclamato ‘Pescatore dell’anno’ Marco Bagnoli.

f. m.