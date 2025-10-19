Pesca. Luppi e Felloni campioni giovanili. Il successo in categoria under 15

Il campionato provinciale giovanile della sezione Fipsas di Ferrara ha sancito i suoi vincitori, che sono Simone Luppi e Nicolò Felloni. Il campionato è stato articolato in cinque prove, si è partiti da Consandolo il 30 marzo, Laghi Durandi il 17 aprile, Po di Volano a Migliaro il 18 maggio, Lago di San Prospero il 1° giugno e gara di chiusura il 12 ottobre a Consandolo. Una peculiarità del Lago di Consandolo è quella di poter catturare anche degli storioni che poi ovviamente, come tutti gli altri pesci, vengono rilasciati dopo le operazioni di pesatura.

L’ultima prova della Categoria Under 15 ha visto il successo di Simone Luppi della Garisti Dario Tubertini con oltre 23 kg. di pescato, secondo posto per Alessio Riontino della Consandolo Colmic e terzo per Giada Salicini del Consandolo Colmic. La gara di chiusura nella Categoria Esordienti ha fatto registrare il successo di Nicolò Felloni con oltre 24 kg. di pescato, alle sue spalle Lorenzo Sommariva e Diego Felloni, tutti del Consandolo Colmic.

Alla luce di questi risultati, il responsabile del settore giovanile Gianni Braghini, ha stilato la classifica finale che assegna il titolo provinciale 2025 nella Categoria Under 15 a Simone Luppi della Garisti Dario Tubertini con 4 penalità, medaglia d’argento per Giada Salicini del Consandolo Colmic con 6,5 penalità e medaglia di bronzo per Diego Bersanetti della Garisti Dario Tubertini con 8 penalità.