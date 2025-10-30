Pesca. Mantovani e Gherardi si confermano coppia vincente: arriva il bronzo tricolore

Martina Mantovani in coppia con Laura Gherardi si confermano ad altissimi livelli nell’ambito della tecnica di pesca del carpfishing sia a livello nazionale che internazionale. Lo scorso 2024, nel mese di giugno, chiusero il campionato italiano femminile a Coppie di carpfishing conquistando l’argento, nel luglio di quest’anno, con la nazionale italiana femminile, hanno preso parte al Campionato del Mondo che le ha viste salire, con tutta la squadra nazionale, sul secondo scalino del podio mondiale, ed infine ciliegina sulla torta hanno disputato un grande Campionato Italiano che le ha viste fino al termine giocarsi il titolo nazionale, in testa alla classifica fino all’ultima prova, per chiudere comunque con un terzo posto e quindi un bronzo che conferma la grande qualità di questa coppia, che ricordo è del Ferrara Carp Team, pronta anche per il prossimo anno ad ottenere grandi risultati.

I campi di gara posti sul Canale Circondariale di Ostellato, tutti, hanno visto la disputa dell’Italian Master e delle gare denominate Day delle tante aziende italiane in materia di pesca sportiva. La manifestazione più importante di tutto questo contesto è stata sicuramente l’Italian Master, organizzata dal sito web Match Fishing, che oltre a muovere decisamente tanti agonisti, organizza, all’interno del palazzetto dello sport di Ostellato, una esposizione di tutte le novità per il mercato dell’annata 2026 da parte delle più importanti aziende del settore pesca sportiva. La classifica finale assegna il 16° Italian Master alla Asd Oltrarno Colmic davanti a Lenza Aglianese Colmic e Valdera Lenza Pontederese Colmic.