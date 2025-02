Pesca. Nuovo consiglio direttivo Fipsas. Alla presidenza Paolo Gamberoni

La sezione Fipsas di Ferrara ha eletto il nuovo consiglio direttivo per il quadriennio olimpico 2025/2028. Le società affiliate alla sezione Fipsas di Ferrara sono 15 e di queste 12 erano presenti all’assemblea elettiva, 11 aventi diritto al voto ed una ancora no per non avere ancora maturato l’anzianità necessaria che dà diritto al voto.

Le candidature erano le seguenti: per la presidenza Paolo Gamberoni, mentre per il consiglio si sono candidati Matteo Macchioni, Romano Menegatti, Fabrizio Menegatti, Fabrizio Macchioni, Giuliano Boldini, Davide Gessi.

Le società presenti erano le seguenti, Asd Barricata Fishing Club, Cps Codigoro, Asd Pesca Sport Ferrara Casumaresi, Asd Cannisti Renazzesi, Asd Canne Estensi, Asd Cavalletta, Asd Castello, Asd Ferrara Carp Team, Unione Pescatori Estensi, Garisti Dario, Fipsas Ferrara, Carp Lab Team.

Al termine dello spoglio delle schede elettorali risultano eletti Paolo Gamberoni come presidente con 11 voti, entrano in consiglio provinciale Fabrizio Macchioni e Matteo Macchioni con 10 voti ciascuno, Davide Gessi con 9 voti, Fabrizio Menegatti con 8 voti, Giuliano Boldini con 7 voti, Romano Menegatti con 2 voti rimane escluso.

A breve verrà convocato il primo consiglio provinciale, che comunque nella serata elettiva ha già dato mandato ai responsabili di settore per la compilazione di calendari e regolamenti.