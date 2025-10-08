Pesca, Pietro Mare guida la classifica combinata. In seconda serie Mantovani assoluto di giornata

I campi di gara di Ostellato Vallette e Cavalli hanno ospitato la disputa della quarta prova del campionato provinciale Individuale di 1 e 2 Serie della Sezione Fipsas di Ferrara. La gara di 1 Serie alle Vallette è stata organizzata dalla Ps Fe Casumaresi Tubertini, mentre la gara di 2 Serie ai Cavalli è stata organizzata dalla Garisti Dario Tubertini.

La gara di 1 Serie ha visto i successi di settore di Pietro Mare (nella foto, assoluto con 3,440 kg. di pescato), Cristiano Vanzini, Franco Zampollo della Canne Estensi Colmic, Fabrizio Menegatti della Ps Fe Casumaresi Tubertini. La vittoria nei settori di 2 Serie è andata a Alfio Mantovani (assoluto con 7.740 kg. di pescato), Nino Augusto Negrini del Cps di Codigoro, Raoul Marangoni e Alessandro Migliari della Garisti Dario Tubertini, Stefano Occhiali della Ps Fe Casumaresi Tubertini.

La classifica combinata ad una gara dal termine, gara che si andrà a disputare il 2 novembre sul tratto di Ostellato Vecchio, vede al comando in 1 Serie Pietro Mare con 9 penalità, seguito da Lorenzo Castaldini con 10.