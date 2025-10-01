Pesca. Quinto posto per la nazionale di Carp Fishing: tra gli azzurri, anche quattro ferraresi

Sono state tante le persone che hanno voluto provare, all’interno dello spazio Fipsas nell’ambito del Ferrara Sport Festival, la pesca con la roubaisienne magnetica, il lancio tecnico, ma soprattutto dai più piccoli ai più grandi la pesca con il simulatore, i pesci digitali più ricercati sono stati la trota e il pesce persico. Non è stata decisamente fortunata la spedizione in Croazia della rappresentativa nazionale di carp fishing, rappresentata da quattro ferraresi che gareggiano per la ASD Carp Lab Team. Gli azzurri sono scivolati al quinto posto con 16 penalità totali, il titolo è andato alla Moldavia con 5 penalità davanti a Inghilterra con 9 ed Ucraina con 11. Per la cronaca i quattro ferraresi in gara erano Cristian Cestari, Thomas Trentini, Giacomo Cavalieri, Matteo Robustini.

In ambito nazionale, un Canale Circondariale di Ostellato in ottima salute, dato che fa grande piacere visti gli importanti appuntamenti in programma su questo campo di gara come l’assegnazione dello scudetto 2025 il 9 di Novembre e il Mondiale Feeder di Aprile 2026, ha ospitato la gara di chiusura del Trofeo di Serie B, successo di tappa per la Santarcangiolese Colmic, ottimo 5° posto per la Ps Fe Casumaresi Tubertini, decisamente meno bene le altre ferraresi in gara. La classifica finale assegna il titolo al Team Romagna Tubertini, la Ps Fe Casumaresi Tubertini con il 5° e 8° posto delle formazioni A e B viene promossa al Trofeo di Serie A2, si salva la Canne Estensi Colmic A, retrocedono ai Trofei di Serie C la Canne Estensi Colmic B e le due della Garisti Dario Tubertini.