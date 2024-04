Pesca, scattata la stagione di serie A2 nelle acque di Medelana e Migliarino Il Trofeo di Serie A2 ha preso il via con le prime prove a Medelana e Migliarino. Le prime 28 squadre si garantiranno la permanenza in A2, mentre le altre retrocederanno in Serie B. Le squadre ferraresi Canne Estensi Colmic e Pesca Sport Ferrara Casumaresi Tubertini cercano di qualificarsi per le finali nazionali.