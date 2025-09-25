Pesca. Senior e giovanissimi in gara a Codigoro

La Fipsas di Ferrara ha aderito al Ferrara Sport Festival e sarà presente in Darsena per il Memorial Falchetti domani e in piazza Castello nel week end con tecnici e istruttori per fare provare la roubaisienne magnetica, il simulatore di pesca e il lancio tecnico. Organizzate dal Cps Codigoro Maver con la supervisione di Gianfranco Camattari, nell’ambito della Fiera di Santa Croce a Codigoro, si sono disputate due gare di pesca aperte a giovani ed adulti, impegnando al sabato gli agonisti più giovani e la domenica invece i seniores. Entrambe le gare hanno avuto il patrocinio del Comune di Codigoro ed hanno potuto contare sul contributo di Valfrutta, Silla, Dimensione Pesca, Maver, Bar Francia oltre ovviamente alla Sezione Fipsas di Ferrara. Le gare si sono svolte sul tratto cittadino del Po di Volano denominato Riviera Cavallotti, erano a iscrizione gratuita, e prevedevano il mantenimento del pescato in vivo per poter effettuare l’immediato rilascio dopo le operazioni di pesatura finali. Le gare relative ai giovani hanno visto, nella Categoria 8/10, il successo di Lorenzo Sommariva davanti a Gianluca Fagioli e Thyago Migliorini, nella Categoria 11/15 ha prevalso Sofia Mangolini che ha preceduto Leonardo Cavalieri e Alex Beccari, premi per tutti i partecipanti in entrambe le categorie. Novità di quest’anno la gara riservata ai seniores, che ha visto un buon numero di partecipanti che hanno pescato esclusivamente con la tecnica Feeder. La vittoria finale è andata a Giuseppe Manegatti del Cps Codigoro con 17,800 kg. di pescato. Il campo di gara di Ostellato Vecchio ha ospitato la prima prova di finale del Campionato Italiano Individuale, campionato che si andrà a concludere nei giorni 11 e 12 ottobre nelle acque del Canale Fissero Tartaro a Mantova. Decisamente pochi gli agonisti ferraresi che hanno passato la prova selettiva del Cavo Lama, e sono presenti a questa prima prova che non ha riservato grandi soddisfazioni. Infatti, fatta eccezione per il 2° di Simone Ferioli, Roberto Asnicar e Tiziano Pellegatti hanno chiuso con un 5 °, Stefano Occhiali con un 6°, Manuel Cancelli con un ottavo posto.