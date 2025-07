Pesca. Trofeo Emilia Romagna, giovanissimi ai laghi di Molinella

I laghi di Molinella hanno ospitato la 2° prova del Trofeo Emilia Romagna riservato alle categorie under 10, under 13 under 15. Ottima l’organizzazione della Società Pescatori Molinella con il presidente Giovanni Vincenti e l’istruttore Paolo Dolcini. Per la sezione di Ferrara erano presenti 3 concorrenti che si sono ottimamente comportati, secondi posti per Lorenzo Sommariva della Asd Consandolo Colmic tra gli Under 10 e Simone Luppi della Garisti Dario Tubertini tra gli Under 15, quarto posto per Giada Salicini della Asd Consandolo Colmic tra gli Under 15.

In ambito provinciale il campo di gara delle Vallette ad Ostellato ha visto la disputa della quarta prova del Campionato Provinciale a tecnica Feeder, l’organizzazione è stata curata dal Cps Codigoro Maver. Primi di settore per Moreno Buzzoni, Paolo Pollini del CPS Codigoro Maver, Maurizio Cecchi della ASD Castello Maver, Luca Ramundo del Ferrara Carp Team. La classifica combinata dopo quattro prove vede al comando Alberto Montanari della Garisti Dario Tubertini con 7 penalità, secondo Flaviano Martini della Canne Estensi Colmic con 9 penalità, terzo Gianni Pivanti della ASD Castello Maver con 13 penalità.