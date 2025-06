Pesca. Trofeo serie B, Casumaresi decimi

Il Trofeo di Serie B ha disputato la sua terza prova sul campo di gara modenese del Cavo Lama, in gara per Ferrara due formazioni ciascuna per Ps Fe Casumaresi Tubertini, Canne Estensi Colmic, Garisti Dario Tubertini. Il campo gara del Cavo Lama ha visto diverse tecniche di pesca , su tutte quella nel sotto riva fatta con le canne fisse corte oppure con la punta della roubaisienne, alternative erano la pesca a 5/6 pezzi di roubaisienne, ma soprattutto la pesca a 13 metri, che ha visto catturare diversi carassi di taglia media, compresa tra 50 e 70 grammi, e qualche carpa che ha mosso un po’ la classifica dei vari settori. La pesca nel sotto riva invece era dedicata principalmente alle piccole carpe di 7/8 grammi di media. La vittoria di tappa è andata alla Lenza Emiliana Tubertini, con quel punteggio che non ammette repliche, quattro primi di settore e quindi 4 penalità il secondo classificato, il Team Crevalcore Tubertini, ha chiuso la prova con 10 penalità. Le ferraresi, buon 10° posto per la Ps Fe Casumaresi Tubertini A formata da Stefano Occhiali, Luca Pareschi, Luciano Dondi, Nico Ferrigo con 16 penalità, 18° posto per la Ps Fe Casumaresi Tubertini B, 28° e 37° per la Garisti Dario Tubertini A e B, 31° e 39° per la Canne Estensi Colmic A e B. La classifica combinata dopo tre prove vede al comando il Team Romagna Tubertini con 27 penalità, 8° posto per la Ps Fe Casumaresi Tubertini B con 49 penalità, 21° per la Ps Fe Casumaresi A, 25° e 33° per le formazioni A e B della Canne Estensi Colmic, 28° e 37° per la Garisti Dario Tubertini A e B. La classifica a livello individuale vede al primo posto Raffaele Izzo della Ps Fe Casumaresi Tubertini con 3 primi di settore su tre gare fatte. Il prossimo fine settimana Ostellato ospita la prima prova dei Campionati Italiani Master.