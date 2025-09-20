Pesca, ufficiali le date della manifestazione dell’anno prossimo. Intanto, buoni risultati per i ferraresi. Mondiali alle Vallette il 12 e 19 aprile
La Federazione Internazionale della Pesca Sportiva, la FIPS.ED, ha ufficializzato in questi giorni le date del Campionato del Mondo a tecnica Feeder ad Ostellato, che sono dal 12 al 19 aprile 2026. In
ambito nazionale, il campo di gara della Fiuma a Boretto ha ospitato l’ultima prova del Trofeo di Serie A2, nella gara vinta dal Castelmaggiore Maver 16° posto per la PS FE Casumaresi Tubertini e 32° per la Canne Estensi Colmic. La classifica finale vede al primo posto il Team Crevalcore Tubertini, si salva e rimane in A2 la Ps Fe Casumaresi Tubertini con il 23° posto, retrocede ai Trofei di Serie B la Canne Estensi Colmic con il 30° posto. Il Trofeo di Serie C ha disputato la terza prova alle Vallette con l’organizzazione del Castello Maver. Primi di settore per Raoul Marangoni (assoluto con 5,710 kg. di pescato) della Garisti Dario Tubertini, Molinari Daniele-Irio Balboni-Eugenio Fortini della Cannisti Renazzesi Colmic, Daniele Molinari della Ps Fe Casumaresi Tubertini, Flavio Tosati e Michele Novi del Cps Codigoro Maver. La classifica di giornata per squadre vede il successo della Cannisti
Renazzesi Colmic A davanti a Canne Estensi Colmic B e A.
In ambito internazionale è partita per la Croazia la nazionale di Carpfishing che quest’anno vede la presenza di ben quattro agonisti della nostra provincia: Gilberto Scutti, Emanuele Salvatore, Luca Randi, Matteo Bonisoli e i ferraresi Giacomo Cavalieri, Matteo Robustini, Cristian Cestari, Thomas Trentini. Sempre in tema di carpfishing, seconda prova del Campionato Italiano Femminile a Coppie e con un buon terzo di settore la coppia ferrarese Martina Mantovani e Laura Gherardi si conferma al comando della classifica generale.
