Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Altri Sport
  4. Pesi, training camp in via Liuzzo

Pesi, training camp in via Liuzzo

Settimana decisamente interessante per il settore pesistica del Cus Ferrara. Negli impianti cussini di via Liuzzo si è svolto un...

di STEFANO MANFREDINI
31 agosto 2025
Settimana decisamente interessante per il settore pesistica del Cus Ferrara. Negli impianti cussini di via Liuzzo si è svolto un...

Settimana decisamente interessante per il settore pesistica del Cus Ferrara. Negli impianti cussini di via Liuzzo si è svolto un...

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Settimana decisamente interessante per il settore pesistica del Cus Ferrara. Negli impianti cussini di via Liuzzo si è svolto un training camp di pesistica olimpica giovanile che ha coinvolto 27 atleti provenienti da varie società di tutta Italia. Naturalmente tra i partecipanti anche i giovanissimi atleti della pesistica del Cus Ferrara. Erano presenti atleti della pesistica Pordenone, accompagnati da Mirko Zanni, bronzo olimpico a Tokyo 2020. Applausi non solo metaforici per la delegazione proveniente dalla Sicilia accompagnata da Davide Cataffi, reduce dagli europei Under 15 che si sono svolti a Madrid lo scorso luglio, dove ha gareggiato Aurora Schepis, anche lei presente al training camp.

In queste giornate i ragazzi hanno alternato sedute di allenamento intenso a momenti di svago e convivialita. È stata un’ottima occasione di crescita tecnica tra gli allenatori, ma anche di confronto tra i giovani atleti in vista delle prossime competizioni regionali di fine settembre e novembre prossimo.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su