Pesi, training camp in via Liuzzo

Settimana decisamente interessante per il settore pesistica del Cus Ferrara. Negli impianti cussini di via Liuzzo si è svolto un training camp di pesistica olimpica giovanile che ha coinvolto 27 atleti provenienti da varie società di tutta Italia. Naturalmente tra i partecipanti anche i giovanissimi atleti della pesistica del Cus Ferrara. Erano presenti atleti della pesistica Pordenone, accompagnati da Mirko Zanni, bronzo olimpico a Tokyo 2020. Applausi non solo metaforici per la delegazione proveniente dalla Sicilia accompagnata da Davide Cataffi, reduce dagli europei Under 15 che si sono svolti a Madrid lo scorso luglio, dove ha gareggiato Aurora Schepis, anche lei presente al training camp.

In queste giornate i ragazzi hanno alternato sedute di allenamento intenso a momenti di svago e convivialita. È stata un’ottima occasione di crescita tecnica tra gli allenatori, ma anche di confronto tra i giovani atleti in vista delle prossime competizioni regionali di fine settembre e novembre prossimo.