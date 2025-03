Pesistica. Dieci podi e primo posto tra le società per il Cus, nella gara regionale di Modena

Incetta di medaglie per i pesisti del Cus Ferrara, impegnati nel week end presso l’Accademia Militare di Modena, nel secondo turno delle gare Open Pesistica 2025, valido come seconda prova di qualifica nazionale. 155 gli atleti in gara, con rappresentato tutto il meglio regionale della disciplina, ma il bottino dei cussini è stato di tutto rispetto con 4 medaglie d’oro, 5 d’argento e un bronzo.

A questi vanno aggiunti i premi conquistati da Lucio Brondi come miglior atleta giovanile e dal Cus Ferrara, prima società sportiva classificata nella classifica generale a punti.

Nel dettaglio Arianna Rimondi, primo posto categoria -77, con Lorenzo Di Camillo oro nella categoria junior cat.-79.

Gradino più alto del podio per Matteo Magossi nella categoria -71, mentre Massimo Gennari con il primo posto fra -98, è stato premiato come miglior atleta senior/assoluto.

Vittorio Vicentini con il secondo posto under 17 cat.-88kg, ha ottenuto un buon piazzamento a livello nazionale al momento in attesa di conferma per la qualifica ai campionati nazionali under 17.

Argento anche per Alessio Zucchini (cat.-71 under 17), Marco Zucchini (cat-79 under 17), Noemi Zucchini (cat-53 under 15) e Manuel conforto nella cat -65 under 17.

Infine medaglia di bronzo per Davide Aiello nella cat.-79 under 17.

re. fe.