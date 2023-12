Pesistica, gara di panca piana. Domani il primo Memorial Gilberto Grilanda

Nella palestra in cui ha insegnato pesi per quarant’anni, il New Club Sportman di via Ugolino da Forlì, il compianto pioniere del culturismo forlivese Gilberto Grilanda, scomparso di recente, sarà omaggiato domani con un Memorial a lui dedicato. Si disputerà infatti (ore 15), solo per i tesserati della locale associazione sportiva, una gara di panca piana sulla scia di quelle che il maestro, anche giudice di gara, organizzò per vari anni nella palestra ora condotta dai figli Marco e Monica (nelal foto Grilanda, al centro, in una delle ultime edizioni della competizione). La gara sarà su tre alzate e il punteggio deriverà dal differenziale fra il peso maggiore sollevato e quello corporreo dell’atleta. Il pubblico potrà assistere gratuitamente.