Pesistica. Tre podi individuali e uno a squadre per il Cus ai campionati assoluti di Bologna

Il box crossfit Roveri di Bologna ha visto lo svolgimento del primo turno di qualificazioni ai campionati italiani assoluti, per quel che riguarda la pesistica olimpica. Diciamo subito che in questa prima uscita stagionale le cose sono andate davvero bene per i colori del Cus Ferrara, che ha conquistato tre podi individuali ed un bellissimo argento nella classifica a squadre.

Nelle categorie seniores, in ambito femminile Luminita Gamanji ha conquistato un bel secondo posto nella categoria 77 kg proprio davanti alla compagna di squadra Anna Crepaldi.

Nelle categorie maschili rientro col botto per Matteo Magossi che, assente dalle pedane dal 2022, è tornato ad indossare la casacca cussina giusto in tempo per conquistare la medaglia d’oro nella categoria 71 kg.

La classifica a squadre ha visto il Cus Ferrara salire sul secondo gradino del podio, soprattutto grazie al contributo dato dall’attività giovanile, che ha portato in pedana ben 12 atleti dai più giovani pre agonisti, fino alla categoria juniores.