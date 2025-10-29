Petrarca ancora in vetrina. Boncompagni d’argento

AREZZOLa Ginnastica Petrarca protagonista ai campionati interregionali di Artistica Maschile e di Ritmica. Buoni risultati sono arrivati dalla Zona Tecnica Interregionale di Ginnastica Artistica Maschile nel massimo livello Gold che, a Padova, ha rinnovato un confronto tra i migliori ginnasti emersi dalle precedenti fasi regionali. A emergere in questa prova sono stati, nella categoria Junior 2, Mattia Boncompagni che ha meritato il secondo posto al corpo libero e Christian Antonini che ha centrato il terzo posto alla sbarra e, soprattutto, il quinto posto nella classifica All Around dopo le prove anche a cavallo con maniglie, volteggio, anelli e parallele, dimostrando preparazione e affidabilità sull’intero programma di gara. I piazzamenti raggiunti da questi due ginnasti petrarchini sono valsi, per entrambi, il pass per i campionati italiani.

Il gruppo guidato da Jacopo Pineschi insieme ad Anna Piazza era presente alla Zona Tecnica Interregionale anche con Leonardo Ercolani che ha sfiorato la finale alle parallele e con Pietro Badini che ha gareggiato a corpo libero e sbarra dove non è riuscito a centrare l’accesso alla fase nazionale. A Roma nella Zona Tecnica Interregionale Gold rivolta alla categoria Allieve di Ginnastica Ritmica tra le protagoniste Aurora Serafieri che, tra le Allieve terza Fascia, ha centrato il terzo posto All Around che è valso la qualificazione per le finali nazionali.

Matteo Marzotti