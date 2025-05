Petrosyanmania: Giorgio Petrosyan difende il titolo mondiale a Milano

Calci, pugni e acrobazie. Ma anche musica, velocità e adrenalina. Sembra tanto eppure ancora non basta per spiegare ciò che sarà la Petrosyanmania. La Gold Edition dell’evento ideato e organizzato dai fratelli e campioni Giorgio ed Armen Petrosyan si svolgerà oggi all’Allianz Cloud di Milano. La serata prevede ben 20 match: nel clou Giorgio Petrosyan affronterà il francese Aymeric Lazizi in un match sulla distanza di cinque round da tre minuti ciascuno, secondo le regole della kickboxing K1, per il Wako Pro World Title. "Non vedo l’ora di combattere" esordisce “The Doctor“. Nato a Erevan, in Armenia, e naturalizzato italiano, il 39enne Giorgio Petrosyan è considerato uno dei più grandi kickboxer della storia: 15 volte campione del mondo, 123 incontri vinti in carriera su 127. Ora è pronto a difendere il titolo iridato: "La cintura è mia e vorrei che rimanesse a casa. Farò di tutto per tenere il titolo a Milano. Sicuramente verranno in tanti a sostenermi. Ormai Petrosyanmania è un evento forte, i tifosi lo conoscono e spero nel tutto esaurito". PetrosyanMania è anche un’occasione unica per assistere a una serata ricca di incontri di alto livello. Oltre al main event, il programma prevede due titoli italiani WAKO Pro, due titoli europei WAKO Pro, match di kickboxing, MMA e Muay Thai con atleti di fama internazionale.

Lorenzo Pardini