Pgf, conto alla rovescia . La stagione è alle porte

Una settimana appena ci separa dall’inizio del campionato italiano di ginnastica artistica a squadre, l’evento clou della programmazione nazionale di questo sport, il primo dopo l’exploit dei ginnasti italiani ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, culminato con il sesto posto della squadra maschile e le tre medaglie al femminile, comprensive del meraviglioso storico oro alla trave di Alice d’Amato. I Giochi Parigini hanno rinvigorito, se mai ce ne fosse bisogno, l’amore per questo sport e, soprattutto, acceso i riflettori sul sorriso di questi grandi atleti, sui sacrifici, loro, delle famiglie e dei tecnici, e le ambizioni, che nascono da giovanissimi nelle palestre di periferia con la speranza di arrivare alle pedane più prestigiose.

Il campionato si articolerà anche quest’anno su tre giornate che apriranno, alle migliori squadre, le porte dell’ultimo atto:

7-8 febbraio, prima tappa a Montichiari;

7-8 marzo, seconda tappa a Ancona;

21-22 marzo, terza tappa a Desio.

Sede della finalissima, in programma il 3 e 4 maggio, sarà Firenze, con l’importante novità, per la A1 maschile, della Final Eight, per allargare l’ultimo atto verso la conquista del titolo, che fino allo scorso anno coinvolgeva sei formazioni.

Alla ricerca di questo pass ci sarà anche la Palestra Ginnastica Ferrara, per il quarto anno consecutivo protagonista della massima serie maschile, che cercherà ancora una volta di varcare la soglia dell’ultimo atto della competizione, risultato incredibile ma che la compagine estense è sempre riuscita a costruire, finanche salendo sul terzo gradino del podio nel 2023.

La voglia è quella di stupire ancora, consapevoli della difficoltà di farlo all’interno di un campionato sempre più competitivo. Per farlo ci si affiderà a conferme e nuovi innesti, con una formazione che verrà presentata ufficialmente proprio alla vigilia della prova lombarda, per ravvivare ancora di più la passione dei tanti tifosi di questa disciplina, “supporter” magari più invisibili rispetto a quelli di altre, ma comunque numerosissimi, tenendo anche conto dell’enorme vivaio che la Pgf coltiva tra le mura amiche del Palagym “Orlando Polmonari”.