Pgf, scatta a Montichiari l’avventura in A1

Ieri mattina i locali del Palagym “Orlando Polmonari” hanno ospitato una insolita “colazione di presentazione”, la modalità pensata dalla Palestra Ginnastica Ferrara per presentare e salutare i suoi ginnasti in partenza per la prima tappa del Campionato Italiano a squadre organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia, che si svolgerà oggi e domani a Montichiari. A salutare i ragazzi, accanto al presidente Franco Mantero, che con loro è poi partito in direzione Lombardia, un nutrito numero di componenti dello staff, partner ed appassionati, oltre a numerosi graditi ospiti, dall’assessore allo sport del Comune di Ferrara Francesco Carità ai delegati provinciali di Coni e Cip Ruggero Tosi e Giuseppe Francesco Alberti, fino al presidente Avis comunale Sergio Mazzini.

Un’eccellenza, la squadra di Ginnastica Artistica maschile: dopo anni di lavoro sul vivaio, nel 2021 è arrivata la storica promozione nella serie A1 e dal salto nella massima serie, la Pgf ha sempre centrato l’atto finale della competizione, fino al capolavoro del 2023, che le ha permesso di salire sul terzo gradino del podio nazionale. Nel 2025 l’obiettivo è quello di confermarsi ancora come una volta come una delle più belle realtà della massima serie.

Nella formazione Andrea Passini, il capitano, Steven Matteo, che lo scorso anno ha riportato a Ferrara un titolo italiano assoluto, Tommaso Bertarelli, oggi infortunato ma pronto a rientrare al più presto, Emiliano Landi, il veterano e specialista del cavallo con maniglie, il giovanissimo Luca Marchi, che attende il suo momento per esordire, il nuovo innesto Christian Zammillo, che ha scelto di trasferirsi qui per cercare il grande salto, tenendo per ultimo il fuoriclasse ucraino Illia Kovtun, lo scorso anno argento ai Giochi Olimpici di Parigi alle parallele.