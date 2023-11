Pianeta Hockey. Coppa Italia, Amatori Pesaro sconfitta di misura

In Coppa Italia, nel Pattinodromo di Riccione, l’Amatori Pesaro, serie B, perde di misura per 3-2 con il Correggio, rinforzato con alcuni elementi di serie A2 . Una partita dai due volti. Inizio arrembante degli emiliani che con buon ritmo comandano con autorità le operazioni portandosi subito in doppio vantaggio con il nazionale under 17 Pedroni e poi con Gabbi, con tante conclusioni in porta. Di fronte un Pesaro intimorito e tramortito che non sembra reggere l’incontro. Emiliani che vanno ancora a segno con Gabbi con un 3-0 che dipinge l’andamento dell’incontro fino a quel punto di gara. Nel finale del primo tempo una rete di Edgar Barberi però riaccende le speranze marchigiane. Nel secondo tempo si assiste ad una partita molto più equilibrata con Pesaro che trova un’altra rete di Barberi e manca nella lucidità di trovare il pareggio, nonostante diverse buone opportunità. I pesaresi escono quindi sconfitti a testa alta con una reazione della squadra ammirevole che fa ben sperare per il proseguo. Nota di merito, oltre al portiere Giraldo in costante crescita, la prestazione del 14enne Gianluca Gasparini che si è fatto trovare pronto, dando un prezioso contributo ai suoi compagni. Prossimo impegno domenica 19 novembre al Palaborgo di Pesaro contro Modena.

