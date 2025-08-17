Pianosi prende il largo: "Ora Mondiali e Olimpiadi"

Con il suo sorriso genuino ha fatto innamorare di sé un’intera città, con i suoi successi l’ha resa capitale del kitesurf. Il pesarese classe 2005 Riccardo Pianosi dopo aver riempito di successi il suo palmares, ha deciso di accelerare i tempi anche nella vita privata. Dopo due medaglie al campionato del mondo (argento e bronzo), quattro in quello europeo (due ori, un argento e un bronzo) e due nella categoria Under 21 (un oro ai campionati europei e un argento in quelli mondiali) ha deciso di sostituire, il prossimo 29 agosto, l’oro delle medaglie con quello dell’ anello nuziale. Sarà Fermo la sede dell’ evento più importante della sua vita, che precederà per valore anche quello delle gare olimpiche di Los Angeles del 2028.

Dopo aver accarezzato il sogno del podio olimpico nel suo debutto parigino con un quarto posto condito da tanti rimpianti, Riccardo a Los Angeles punta in alto: "Ora il mio principale obiettivo sportivo è il Campionato del Mondo che si terrà a Cagliari in ottobre. È un evento fondamentale perché rappresenta il primo mondiale di questa nuova campagna olimpica verso Los Angeles 2028. Voglio ottenere un grande risultato, sia per aumentare le mie possibilità di qualificazione olimpica, sia perché sarebbe una spinta motivazionale enorme all’inizio di questo percorso. Al di fuori dello sport, un altro obiettivo importante per me è il mio matrimonio, che celebrerò con la mia compagna il 29 agosto a Fermo. È un momento speciale della mia vita personale, e dopo quel giorno tornerò a concentrarmi completamente sulla preparazione sportiva".

I ricordi più belli, dice Riccando, "sono i primi podi. Sono emozioni indescrivibili, che rimangono impresse per sempre. Ogni volta che ci ritorno provo quella stessa sensazione: anche senza essere sul gradino più alto, essere lì, tra i più forti al mondo, è sempre qualcosa di speciale". Risultati frutto di sacrificio: "La giornata inizia con un primo allenamento al mattino: alterno sessioni in palestra a uscite in bici da corsa per la parte cardio. Dopo pranzo, di solito ho l’allenamento in acqua, che rappresenta la parte tecnica e specifica della disciplina. In genere mi alleno due volte al giorno, sei giorni su sette, lasciando un giorno di riposo per recuperare al meglio".

Una passione iniziata "da molto piccolo, grazie a mio papà. È stato lui a trasmettermi la grande passione per il kitesurf. Ma mi aiutano tanto anche la mia famiglia, la mia fidanzata, futura moglie, e il mio allenatore. Con lui ho un ottimo rapporto anche al di fuori del contesto sportivo, e questo rende il nostro lavoro ancora più efficace. La mia compagna, essendo anche lei un’atleta, mi capisce profondamente: ci motiviamo a vicenda e ci sosteniamo".

Lorenzo Mazzanti