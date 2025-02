Piazza maggiore, ore 12. Special Olympics, la torcia in città

Piazza del Nettuno, poi via D’Azeglio, Piazza Galvani, via dell’Archiginnasio e Piazza Maggiore. E’ il percorso della torcia in occasione dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics. L’appuntamento è a Torino dall’8 al 15 marzo: alla kermesse sono iscritte 102 delegazioni provenienti da tutto il mondo. In gara più di 1.500 atleti con e senza disabilità intellettive.

E oggi, in ogni regione, in contemporanea, ci sarà l’accensione del tripode olimpico. E Bologna, come capoluogo di regione, è stato indicato come luogo ad hoc: alle 12, in Piazza Maggiore, l’accensione e la comprensibile emozione di un movimento in marcia verso i Giochi di Torino.