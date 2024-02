Piccioli e Blasco trionfano nel primo trofeo Soveco di padel a Forte dei Marmi Alessio Piccioli and Carlos Blasco, the top seeds, lived up to expectations by winning the first edition of the Soveco Padel Trophy in Forte dei Marmi. They defeated Marco Bolognesi and Filippo Fabiani in the final (6-3, 6-0). More padel and tennis events are planned at Tc Raffaelli.