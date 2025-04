Piccole promesse crescono col festival del minirugby

Le strutture del Cus Ferrara hanno ospitato domenica scorsa un “festival” inserito nel calendario del comitato regionale della Federazione Italiana Rugby che ha visto scendere in campo una “nuvola” di miniatleti di Guardians Legnago, Rugby Invictus San Pietro in Casale, Castel san Pietro, oltre ai padroni di casa del Cus. L’evento, organizzato con cura dalla sezione rugby ha riscosso un grande successo, regalando una giornata di sport, divertimento e fair play.

Sul campo Trevisani si sono sfidate come da programma le categorie U8 e U10, con partite avvincenti e ricche di emozioni. I giovani rugbisti hanno dimostrato grande impegno e passione, mettendo in mostra le loro abilità e il loro spirito di squadra. Come consuetudine nel minirugby non vengono tenuti i tabellini delle partite, l’importante è giocare e divertirsi.

L’under 8 allenata da Tommaso Tamberi (accompagnatori Luca Marchini e Simone Bergamini), è scesa in campo con Edoardo Bergamini, Jacopo Romagnoli, Alessandro Grossi, Matteo Isolini, Matteo Marchini, Samuele Palmiero, Sebastiano Braschi, Noah manfredini, Leonardo Guglielmi, Alessandro Artioli.

L’Under 10 allenata da Carlotta Angelini e Lorenzo “Lollo” Bandiera (accompagnatore Gabriele Bubola) ha mandato in campo Gregory Bubola, Cesare Condello, Leonardo Enriquez, Adriano Faustini, Giulio Govoni, Francesco Parma, Gregorio Roda, Alessandro Eugeio Berveglieri, Antonio Esposito.

Oltre all’aspetto sportivo, l’evento è stato un’occasione di festa e aggregazione per le famiglie, che hanno potuto godere di un’atmosfera conviviale e di un sano spirito di competizione. Il pubblico presente ha sostenuto con calore i giovani atleti, applaudendo ogni meta e ogni azione di gioco. E non mancando di partecipare al consueto terzo tempo a base di panini con la salsiccia e birra (per gli adulti), in pieno stile rugbistico.

Un ringraziamento speciale va a Lorenzo “Lollo” Bandiera, direttore del festival, a tutti i volontari, i genitori, i tecnici, gli accompagnatori, i fotografi e in generale a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento, contribuendo a promuovere i valori del rugby e dello sport tra i giovani.