Pickleball. Paola Tampieri da urlo a Roma. Oro e argento agli Europei Over 50

Doppia medaglia per Paola Tampieri, tecnico nazionale del Tennis Club Faenza, che nello scorso weekend a Roma è stata protagonista agli Europei a squadre di Pickleball nella categoria Over 50. Nel torneo pre-europeo individuale, ha vinto il doppio femminile e il doppio misto, rispettivamente in coppia con Antonella Sonda e Augusto Avanzini, mentre in quello a squadre ha battuto in finale l’Inghilterra rappresentata da Anna Linton. Nel doppio misto, in coppia con Augusto Avanzini, si è invece aggiudicata la medaglia d’argento. La coppia azzurra ha perso la finale contro la Spagna, dopo aver battuto in semifinale la Svezia 16-14, recuperando da uno svantaggio iniziale di 3-13. Anche l’istruttore faentino Andrea Bosi ha partecipato agli Europei di Roma, giocando alcune partite con la nazionale maschile Open. Gli azzurri non sono riusciti ad arrivare in zona medaglie.

"Partecipare agli Europei, vincere l’oro e l’argento sul campo Pietrangeli, sono stati momenti unici e indimenticabili", ha commentato Paola Tampieri, che al Tennis Club Faenza guida le attività del Pickleball, sport di racchetta che è un mix di elementi presi in prestito da altre discipline come il tennis, il badminton e il ping pong.