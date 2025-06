Pier Luigi Scatola completa la 100 km del Passatore: un traguardo per l'Atletica Vinci

Da Firenze a Faenza, attraverso i 913 metri di altitudine del Passo della Colla. L’ultra maratona "100 km del Passatore" è una delle gare più iconiche e suggestive del panorama podistico italiano e già portarla a termine, per atleti dilettanti, è un grande risultato. Quest’anno, in occasione della 50esima edizione, l’impresa è riuscita anche a Pier Luigi Scatola, 52enne titolare dell’omonima farmacia di Vinci e da pochi mesi tesserato per l’Atletica Vinci. Scatola è giunto al traguardo in 2907esima posizione, tra i 3500 partenti, impiegando 19 ore, 15 minuti e 32 secondi. "I primi cinquanta chilometri sono andati via senza grossi problemi, nonostante la salita di Fiesole e quella ancor più lunga e dura del passo della Colla – racconta –. In seguito, nonostante l’abbigliamento invernale, ho sofferto il freddo, e dal sessantesimo chilometro complice una periostite tutto è diventato più difficile. Rientrare nel tempo limite delle venti ore è stata veramente dura, ma è andata bene. Sono rimasto molto contento del risultato e faccio i complimenti ai miei compagni di squadra Paolo e Concetta, che hanno disputato una grande gara".

Oltre a Scatola, l’Atletica Vinci schierava infatti anche Paolo Bertini e Concetta Bonaffini, che hanno chiuso rispettivamente con 15 ore e 11 ore e 50 secondi. Una passione, quella per il podismo, che Pier Luigi Scatola ha iniziato a coltivare da pochissimi anni. "Tutto è iniziato il 3 novembre 2023 quando a causa dell’alluvione un mio amico ha perso la propria auto. Io gli ho prestato la mia e per circa quattro mesi sono andato a piedi a lavoro, settecento metri di distanza da casa mia, percorrendo questo tragitto quattro volte al giorno per un totale di quasi tre chilometri – spiega –. Così è iniziato l’amore per la camminata e da quel giorno continuo a fare una media di 60 chilometri a settimana. Tutto questo mi ha portato a perdere oltre venti chili e adesso mi sono posto l’obiettivo di partecipare l’11 ottobre all’ultra maratona Siena-Acqua Pendente di 130 chilometri".

Simone Cioni