Pietro Rosano, terzo e 4° posto

Si è conclusa con un terzo posto nella prova di coppia e un quarto nell’individuale la prima partecipazione ai Campionati Italiani di Boccia Paralimpica di Pietro Rosano, atleta fiorentino della società Po.Ha.Fi. di categoria BC4. Rosano ha iniziato a praticare Boccia Paralimpica un anno fa, allenandosi al campo della Bocciofila Scandiccese. Il giocatore si è qualificato grazie ai piazzamenti ottenuti in stagione: due secondi posti a Scandicci e Magenta, un terzo a Spilimbergo. Ai Campionati Italiani FIB di Boccia Paralimpica di Campobasso, Rosano ha giocato con la leccese Sabrina Rizzo. Nella prova individuale Rosano ha battuto 8-4 la Busettini detentrice del titolo e poi il pugliese Ingrosso 5-1, per poi perdere con Tosetti. La sfida per il bronzo ha visto Rosano sconfitto per 5-3 con l’esperta Ambrosi.

F. Que.