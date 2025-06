Pietro Salvati, giovane promessa del Golf Club Bologna, trionfa al campionato europeo Us Kids

Il Golf Club Bologna è stato antesignano del gioco di Tiger Woods nella Regione. Nei suoi quasi 60 anni di storia il club di Monte San Pietro ha visto nascere o passare sui propri fairway molti tra i più forti giocatori italiani. Il club da sempre compete con i più forti circoli italiani e annovera una scuola di prim’ordine.

La Bologna Golf Club Academy è una realtà che negli anni ha già formato numerosi atleti di livello nazionale e scopre nuovi talenti in erba. Uno di questi è Pietro Salvati, 7 anni, ma già con la prospettiva di campione mondiale. Il giovanissimo bolognese ha conquistato il campionato europeo Us Kids, associazione che avvia e guida i giocatori dai primi colpi ai tour professionistici mondiali. Ma Salvati non è nuovo a queste imprese: lo scorso anno a Pinehurst ha conquistato il terzo posto ai Mondiali Us Kids in America, in un field di 75 giovani golfisti da tutto il mondo. Ora si è ripetuto mettendo a segno un’altra impresa destinata a far parlare di sé nel mondo del golf giovanile.

Sul percorso del Longniddry Golf Club, in Scozia, Salvati ha completato le tre giornate di gara (38 – 32 – 33) in 103 colpi, cinque meno del par, precedendo di due lunghezze l’inglese George Rowell. Con questa brillante vittoria, Salvati si è affermato come una delle promesse più luminose del golf giovanile internazionale.

La freddezza sul green e la capacità di gestire la pressione sono qualità rare per un atleta così giovane e fanno sognare un futuro ricco di successi. La vittoria europea del giovane bolognese è frutto di talento, dedizione e una formazione tecnica di altissimo livello, seguita con passione dai maestri Matia Malagutti e Giacomo Fortini. Il circolo, orgoglioso del percorso del giovane atleta, ha sottolineato come questi risultati siano il segnale di un vivaio sempre più competitivo e capace di emergere anche su palcoscenici internazionali. Con la vittoria, Pietro Salvati non solo ha aggiunto un titolo prestigioso al suo palmarès, ma ha lanciato un messaggio chiaro: il futuro del golf italiano è già iniziato e passa anche da Bologna.

Andrea Ronchi