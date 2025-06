Pietro Scardina trionfa nel mondiale di enduro Youth a Skövde

Il ventenne senese Pietro Scardina (nella foto) nel terzo round del campionato mondiale di enduro, cat. Youth, disputato a Skövde, città nel sud della Svezia, si è trovato a gareggiare in condizioni veramente proibitive, con temperature a due gradi e su un terreno tipicamente nordico, reso fangoso dalla pioggia e disseminato di pietre e grosse radici. Ma Pietro non si è fatto intimidire e, dopo essere risultato il più veloce nel super-test del venerdì sera, una sorta di spettacolare prologo, si è classificato secondo nella giornata di sabato ed è tornato alla vittoria iridata nella tappa finale della domenica. Un cammino veramente eccezionale, caratterizzato, nella giornata del successo, da ben cinque prime posizioni nelle nove prove speciali disputate. Grande soddisfazione è stata espressa sia dal Team Fantic, che già dal 2024 ha voluto Scardina nella sua squadra ufficiale, fiducia ripagata fin dalla scorsa stagione col secondo posto nel mondiale, sia dalla Federmoto che, per bocca del DT Cristian Rossi, ha parlato di "grande prestazione, con meteo problematico e prove speciali molto tecniche". Da parte sua Pietro, in sella alla XE 125, ha messo in mostra le sue migliori qualità, ovvero velocità e tecnica, bissando il successo in campo mondiale ottenuto nel GP di Spagna, all’inizio di maggio. "È stato un buon weekend di gara fin da venerdì, la vittoria nella seconda giornata è stata davvero speciale" ha detto invece Pietro, con la sua ormai caratteristica sobrietà, che ha poi aggiunto: "Ho combattuto fino all’ultimo metro con Elgari e Dagna, l’ultima prova in linea è stata decisiva per la classifica, l’ho spuntata io". La situazione nel mondiale Youth, è apertissima con Alberto Elgari (TM) al comando, Scardina a due punti e il francese Romain Dagna (KTM) distanziato di altre due lunghezze; si tornerà a gareggiare il 1 agosto in Galles, poi il calendario proporrà il GP d’Italia, a Darfo Boario, a fine settembre, e di di Germania, a metà ottobre. Intanto, il prossimo fine settimana, in Abruzzo, riprende il campionato italiano che vede Pietro al secondo posto nella classe 125, sempre all’inseguimento dell’amico-rivale Elgari. Insomma, davvero un duro, ma educato e misurato come quello evocato da Lucio Corsi che, guarda la coincidenza, dopo la musica mette al primo posto, nei suoi amori, la moto sportiva.

Diego Mancuso