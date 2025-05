Pieve-Belluno: sfida decisiva per la salvezza nei playout di Serie B

Ultimo passo verso la salvezza. Questo pomeriggio alle 15.30, allo Sgorbati, il Pieve ospita il Belluno nella sfida di ritorno dei playout salvezza. Dopo la splendida vittoria 28-16, 5-0 nel conteggio dei punti, i ragazzi di Renzo Balboni sono a un passo dalla permanenza in B. In campo scenderà un Pieve che ha praticamente confermata per intero la squadra e che non cercherà di fare calcoli, anche con un pareggio e una sconfitta senza concedere bonus agli avversari sarebberi sufficienti puntando a vincere e a farlo bene, per chiudere il prima possibile la gara e festeggiare salvezza e le ultime fatiche di Balsemin e di Simone Dal Pozzo che giocheranno l’ultima volta col la maglia del Pieve. Formazione al completo per Balboni, con i biancoblù pronti a dare il massimo per conquistarsi la salvezza. La formazione: S. Rosso, S. Accorsi, Aleotti, Cocchiarella, Dal Pozzo, Roncarati, P. Accorsi, Balsemin, G. Tassinari, Serra, Taddia, Preda, Lindelli, Cassani, Levorato; Pritoni, Guerzoni, Ravazza, Gambacorta, Pondrelli, Marchesini, Marzocchi.