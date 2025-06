Pieve Santo Stefano: successo per il Campionato Italiano di Velocità in Salita moto

PIEVE SANTO STEFANOQuando si parla di Spino – auto o moto che siano, come in questo caso – a Pieve Santo Stefano è sempre festa. L’etichetta di capoluogo motoristico della Valtiberina è di nuovo attaccata in questo fine settimana, caratterizzato dal terzo round del Campionato Italiano di Velocità in Salita per moto, che vede oltre 120 centauri sfidarsi sui 2410 metri del tratto iniziale della cronoscalata automobilistica, quelli che dall’immediata periferia del paese (la linea di partenza è la stessa) arrivano fino alla località di Fontandrone.

Il sabato di prove e gare è stato un successo fin dalle prove libere e ufficiali del mattino, con le due manche di gara nel pomeriggio e il pubblico di appassionati che ha ben risposto all’appello degli organizzatori, la Pro Spino Team e il Moto Club "Paolo Tordi" di Cesena.

Anche i favoriti non hanno tradito le attese: Luca Stori su Suzuki 750 ha dominato in gara 1 il gruppo 5 delle "Epoca" in 1’39"38, mentre nel Civs sarà grande battaglia anche oggi fra Carmine Matarazzo su Yamaha 600, Jacopo Vettori su Aprilia 1000, Daniele Stolli su Triumph 765, Stefano Manici su Bmw 1000 e le Honda 1000 di Francesco Maria Piva e Gabriele Peticca che, essendo un concorrente con doppia partenza, è destinato a recitare un ruolo da protagonista anche nel Crono Climber assieme a Luca Pedersoli su Yamaha 1000.

Presenti alla competizione anche tre francesi, nonostante non siano in lizza per il campionato italiano e il beniamino locale Mirko Balzoni su Honda 600; orignario di Pieve, Balzoni vive adesso in Romagna.

Il pomeriggio di ieri è filato senza imprevisti particolari: anche gli incidenti sono stati di poco conto, per cui – una volta chiuso il capitolo del sabato – si apre ex novo quello domenicale, con il programma della giornata invariato rispetto a quello di ieri; si partirà alle 9 con le prove ufficiali non cronometrate, cui seguiranno alle 11 quelle con il riscontro del tempo e il clou è fissato ancora per il pomeriggio con gara 1 alle 14 e gara 2 alle 16.

Al termine, la nuova cerimonia di premiazione per i protagonisti. Il conforto del bel tempo è sicuramente un ingrediente importante, specie per coloro che si cimentano sul percorso e anche per quanto riguarda oggi non vi sono apprensioni sotto questo profilo.

Claudio Roselli