"Piglione Trail": oggi c’è la sesta edizione. Attesi tanti atleti provenienti anche dall’estero

Oggi si terrà la sesta edizione del "Piglione Trail", gara di trail running che si svolge sulle Apuane e attraversa molti bellissimi borghi del Comune di Pescaglia tra i colori dell’autunno. Nata anche per far conoscere meglio e promuovere questa stupenda zona, ogni anno la manifestazione vede crescere il numero dei partecipanti: lo scorso anno più di 300 atleti, provenienti da ogni parte d’Italia ma anche dall’estero, con sportivi di livello internazionale.

Il cuore della gara è il Monte Piglione, ultima vetta a Sud-Est della catena apuana, sulla cui cima meridionale passano tutti i partecipanti delle tre differenti distanze. La partenza e l’arrivo è per tutti dal campo sportivo di San Rocco in Turrite. Si può scegliere di iscriversi alla Short (19 km, con 1100 metri di dislivello), alla Long (36 km, con 2000 metri di dislivello) o alla Ultra (55 km, con 3000 metri di dislivello).

Diversi i paesi attraversati, tra cui Pascoso, San Rocco e Celle Puccini. Numerosi i ristori lungo il percorso che coinvolgono in primis tutte le strutture ricettive presenti in questa zona delle Apuane ovvero Baita Verde, Casa del Maestro e Baita Barsi. Per info: www.piglionetrail.it o su instagram e facebook come piglionetrail.