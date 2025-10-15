Pignanelli, sorpassi da big. Un quarto posto al futuro

Un weekend da protagonista per Lorenzo Pignanelli all’International Grand Final Easykart con una rimonta culminata in un quarto posto nella finale internazionale al South Garda Karting di Lonato. In realtà il fine settimana non inizia nel migliore dei modi con problemi prima al telaio e dopo al carburatore che costringono il giovane pilota bolognese al 25esimo posto in qualifica e addirittura al ritiro nella prima manche.

A spronarlo, come sempre, c’è il padre Salvatore Pignanelli, ex pilota di drift a livello internazionale, che lo incoraggia: "Nulla è perduto, conosco il tuo potenziale, ora fa vedere cosa sai fare". Così nella seconda manche Lorenzo mette in pratica le parole paterne partendo dalle retrovie con ben 17 sorpassi in pochi giri arrivando dodicesimo al traguardo. Una prestazione da applausi che riaccende l’entusiasmo e pure la consapevolezza nel suo team. Nella prefinale, caratterizzata dalla pioggia battente, il team GP Automotive azzecca le gomme giuste e con una guida aggressiva ma anche intelligente arriva un buon settimo posto. Premessa per la chicca finale poche ore dopo nell’ultimissima gara, quella più importante. Lorenzo parte settimo nella fila interna e si rende protagonista di una gara impeccabile con un’ottima partenza.

"Con sorpassi decisi e puliti – racconta il padre – conquista la quinta posizione e poi con una manovra al limite in una delle curve più veloci del circuito si prende il quarto posto che difende fino alla bandiera a scacchi grazie a un ritmo gara da vero top driver. Sono molto orgoglioso perché mio figlio ha dato tutto chiudendo il weekend con una rimonta continua, una crescita costante e un quarto posto che vale come una vittoria".

Il team bolognese GP Automotive inoltre celebra altri risultati di spessore: la pilota Lilian Rolenkova, della Repubblica Ceca, conquista la sesta posizione nella categoria 100 Junior, mentre il giovanissimo Francesco Petta chiude con una promettente quinta posizione nella categoria 60 Mini.

"Un bilancio complessivo che conferma la forza e la competitività del nostro team, grande protagonista in una delle gare di karting più importanti della stagione internazionale", conclude soddisfatto Salvatore Pignanelli.