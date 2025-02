Pioggia di medaglie al trofeo carnevale. L’Accademia Karate sbanca Viareggio

Quattordici ori, sei argenti e cinque bronzi conquistati dall’Accademia Karate Arezzo al Trofeo Carnevale di Viareggio. Prestazione entusiasmante per gli atleti Under10, a partire da Adele Galletti che ha meritato un oro nel Kumite, un argento nel gioco tecnico del Palloncino e un bronzo nel Kata. Oro per Christian Nicchi (nel Kumite e nel Palloncino), per Enea De Tollis (nel Kumite e nel Palloncino), per Gregorio Passalacqua (nel Palloncino e argento nel Kumite), per Alberto Tigliè (nel Kumite) e argento per Christian Petrache (nel Kumite e bronzo nel Palloncino).

Gli altri ori sono stati conquistati nell’Under12 da Massimo Bardazzi nel Palloncino, da Sara Maria Petrache nel Kumite e da Elver Jasari nel Kumite, nel Kumite dell’Under14 da Luca Dini, da Sofia Galletti, da Lorenzo Leoni e da Bianca Moretti, e nel Kumite dei cadetti da Samuele Nicchi. E infine, nel Kumite: argento per Viola Mugnai nell’Under14 e Francesca Felicetti nei Cadetti, e bronzi per Alessio Mazzuoli nell’Under12, Brando Maria Livi nell’Under14 e Bianca Maria Farini nei cadetti.