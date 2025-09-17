Pioggia di medaglie per la Polisportiva Mens Sana. In Cina i pattinatori senesi sul tetto del mondo

Dopo il trionfo di sabato di Sofia Paola Chiumiento ai Campionati Mondiali di sport rotellistici di Beidaihe (Pechino), proseguono le soddisfazioni per gli atleti della sezione Pattinaggio Corsa della Polisportiva Mens Sana 1871 (inclusi Gabriele Cannoni, Rita De Gianni e Guglielmo Lorenzoni) presenti in maglia azzurra. Restando sulla giovane atleta di Castelnuovo Berardenga dopo la medaglia d’oro nella specialità 200 metri cronometro categoria Junior ottenuta lunedì sera, è arrivata anche la medaglia d’argento nella staffetta Junior femminile, composta insieme alle due colleghe Rita De Gianni e Asia Negri. Subito dopo Chiumiento si è confermata tra le atlete più forti della velocità junior: la senese infatti ha aggiunto un secondo oro al suo personale bottino dell’avvenuta iridata cinese. L’atleta della Mens Sana, dopo il gradino più alto del podio centrato nella 200 metri, ha conquistato anche il titolo nella 500 sprint junior femminile. Non da meno, nella categoria senior, il bottino del veterano Duccio Marsili, fresco anche del Mangia d’Oro. Gli azzurri della staffetta senior confermano anche in Cina il titolo conquistato lo scorso anno: all’International Roller Skating Center sono stati protagonisti assoluti della gara regina delle prove su pista i tre atleti della specialità americana a squadre maschile. Sulla distanza dei 3000 metri a curve paraboliche, Duccio Marsili, Vincenzo Maiorca e Giuseppe Bramante (nella foto dopo il trionfo) sono autori di una gara spettacolare, lottata fino agli ultimi centimetri, che regala all’Italia un oro storico. Una 3000 metri a squadre thrilling, che ha visto gli azzurri interpretare la tecnica pista cinese da veri fuoriclasse, contro le squadre più forti del mondo come la Colombia, la Francia, la Corea e la Cina Taipei. Per Marsili anche un argento personale nella M1000 sprint. Ora spazio alle gare su strada fino a venerdì, poi grande chiusura con la maratona di domenica di 42km sul tracciato cittadino che chiuderà i Campionati Mondiali di Beidaihe. L’Italia ha chiuso la prima parte su pista con un bottino di quattro ori, due argenti e tre medaglie di bronzo. Un bottino che parla molto senese.

Guido De Leo