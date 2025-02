Pista difficile, trasferta da non sottovalutare. Il Forte dei Marmi nella tana del Sarzana

Ancora ebbro di gioia per la bella, ed importante, vittoria ottenuita nel derby di giovedì scorso, la Canniccia Motor Club Forte dei Marmi torna nuovamente in pista e lo fa questa sera a Sarzana, per affrontare una squadra che, nonostante i ripetuti singhiozzi, sta cercando di risalire la classifica ed evitare le forche caudine dei playout.

I liguri infatti, che al Forte dei Marmi imposero il pareggio nella gara d’andata, sono stati finora, è inutile negarlo, la vera delusione della stagione. Una squadra esperta, con i vari Corona, Xavi Rubio ed Illuzzi, ma troppo altalenante nelle prestazioni e soprattutto nei risultati, tanto da non riuscire mai a staccarsi dalle ultime quattro posizioni dellaclassifica. Nel turno scorso è arrivato però il colpaccio in casa del Cp Grosseto: un ottimo risultato che ha permesso di ragazzi di Sergio Festa di agganciare il Cgc Viareggio, in quello che si prospetta di essere un testa a testa per evitare gli spareggi retrocessione.

Tornando al Forte dei Marmi, la squadra di De Gerone non può che essere ottimista in vista di questo impegno. Con il recupero degli infortunati (eccezion fatta del solo Cacciaguerra), la squadra ha dimostrato di girare a mille, vanta quello che è al momento il miglior giocatore del campionato, Francisco Ipinazar, e poi, cosa di non poco conto, il morale è anche ringalluzzito dalle voci che vorrebbero un Attilio Bindi pronto a non disimpegnarsi del tutto (chi vivrà vedrà). Ciò detto, Mirko De Gerone inquadra così la partita: "Ci aspetta un altro incontro molto sentito da ambo le parti. Il Sarzana è in crescita e vanta una formazione di esperienza e livello, sicuramente superiore alla classifica che attualmente occupa. La difficoltà maggiore è data dalle dimensioni della pista, che ti porta a fare un gioco molto diverso rispetto alle piste standard che solitamente incontriamo. Sarà dura e aperta, ma intendiamo mantenere la nostra corsa positiva e il derby vinto contro il Cgc ci ha ulteriormente galvanizzato. Al netto della tenacia e del ritorno dei bianconeri nella ripresa, abbiamo sempre controllato la partita meritando, alla luce di quanto creato, il successo".

Sergio Iacopetti