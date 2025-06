Pistoia-Abetone, lo show

PISTOIAMatteo Lucchese (foto al centro) si è aggiudicato per la quarta volta la Pistoia – Abetone (dopo i successi ottenuti in precedenza nel 2015, nel 2016 e nel 2019) precedendo il francese Julien Guyidon (secondo) e Filippo Bovanini (terzo). Tra le donne, il successo è invece andato a Daniela Valgimigli, con Ilaria Bergaglio seconda e Sarah Giomi terza. Sono i verdetti emessi dall’edizione dell’"ultramarathon" di 50 chilometri (31 dei quali in salita) passando dai 65 metri sul livello del mare di Pistoia ai 1388 di Abetone, che si è chiusa ieri e che ha visto alla fine circa ottocento agonisti compiere l’intero percorso. Ma che al di là dell’aspetto agonistico, la kermesse rappresenta da sempre un assist per il territorio anche in chiave turistica, come testimonia la provenienza eterogenea (ventuno le nazioni rappresentate) dei maratoneti: ben ventuno i Paesi rappresentati, tra Italia, Spagna, Austria, Germania, Francia, Ungheria, Albania, Romania, Regno Unito, Moldavia, Malta, Svizzera, Cuba, Uruguay, Peru’, Venezuela, Kenia, Repubblica Popolare Cinese, Filippine e Giappone.

I partecipanti sono partiti alle 7.30 da piazza Duomo, a Pistoia, diretti verso Abetone attraverso la valle del Reno (per raggiungere Pontepetri) Campotizzoro e Maresca. A guidare il gruppo per il primo scorcio è stato il keniano Peter Wahome Murith, prima di ritirarsi al quindicesimo chilometri. Lucchese è quindi passato a condurre lottando con Marco Menegardi, con il francese Guyidon e il tedesco Marco Sturm (con quest’ultimo ritiratosi al trentesimo chilometro). Bene, nel complesso, anche gli atleti di casa: Massimo Farnarano della Pistoiatletica ha chiuso in decima posizione, mentre Elena Cerfeda ha portato la Silvano Fedi (come come di consueto organizzava l’evento) al quinto posto della classifica femminile.

La corsa collaterale, con arrivo a San Marcello (che ha visto al via circa trecento sportivi), ha visto Lorenzo Castro aggiudicari la "30 km" davanti a Morgan Petrucci e ad Alain Filoni. Tra le donne, gradino più alto del podio per Emma Fiorini, precedendo Emma Macelloni ed Alessandra Nacchia. E adesso che la quarantottesima edizione della Pistoia – Abetone è stata archiviata, l’attenzione inizierà pian piano ad andare alla prossima.

Giovanni Fiorentino