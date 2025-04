Pistoia trionfa agli Europei U23: oro per Lombardi e Martini nel fioretto

La provincia di Pistoia campione d’Europa. Splendidi risultati per gli schermidori pistoiesi Giulio Lombardi, d’origine monsummanese, e Tommaso "Riga" Martini, aglianese, entrambi cresciuti sportivamente nel Club Scherma Agliana, nazionali azzurri, provenienti rispettivamente dalle Fiamme Gialle (ma si prepara con la Fides Livorno) e dal Centro Sportivo Carabinieri (si allena col Club Scherma Agliana). Lombardi ha bissato l’oro di due anni fa nella prova individuale di fioretto ed entrambi, con i compagni azzurrini Damiano Di Veroli e Mattia De Cristofaro, si sono laureati campioni di fioretto a squadre agli Europei under 23, tenutisi a Tallin, in Estonia. Se per Lombardi vi sono stati gli elogi di tutti (l’atleta sta compiendo progressi rimarchevoli), per Martini non è mancato qualche appunto. Dopo una prova individuale sotto le aspettative, sue e degli addetti ai lavori, ha saputo però rifarsi con carattere, ottenendo il massimo alloro continentale.

Una medaglia d’oro che va ad arricchire la sua bacheca e che deve essere di sprone affinché riesca a esprimere interamente il suo notevole talento. Nel Paese baltico, per lui vi sono state luci e ombre, come spiega anche il suo allenatore, il maestro Agostino Sanacore del Club Scherma Agliana. "Tommy non ha tirato al meglio delle sue possibilità. Nella finale della prova a squadre ha iniziato in panchina, ma dopo il parziale incassato da De Cristofaro (9-3), è stato inserito in pedana, quando l’Italia era sotto nel punteggio 15-11. Ha fatto una bella frazione, riportando in vantaggio i nostri 20-19, con un parziale di 9-4. Nell’assalto successivo, non è andato benissimo (4-6), ma alla fine ha contribuito al successo 45-40 sulla Francia.

Dopo un argento e un oro under 20 a squadre, arriva quindi un oro a squadre under 23, dopo il bronzo colto due anni fa a Budapest". I dolori sono giunti nella prova individuale. "È stato autore di un girone perfetto – prosegue la sua disamina Sanacore –. Quando ipotizzavamo una semifinale con Lombardi, è incappato nella sconfitta, 15-13, ai trentaduesimi di finale contro il compagno Di Veroli, trentunesimo nel tabellone e alla fine medaglia di bronzo. E dire che era in vantaggio 13-9… Poi, purtroppo, si è spenta la luce". Com’è sempre nello sport, non c’è tempo né di gioire né di dolersi: si volta pagina. Martini, infatti, parteciperà alla tappa canadese di Coppa del Mondo assoluta, a Vancouver.

Gianluca Barni