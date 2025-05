Play off di Basket. Il Galli batte Broni

Arezzo, 08 maggio 2025 – Nel momento più importante della stagione è la capitana della Polisportiva Galli a scagliare il tiro che rianima la squadra e che vale l'1-1 nella serie. A due minuti dal termine, sul 51-57 segnato da Degiovanni gara due sembra in archivio. Invece Broni non molla: Diamanti con un timeout rimette ordine alle lombarde che nel giro di trenta secondi tornano a contatto prima con Hartmann e poi con Nasraoui sul 56-57. La beffa sembra dietro l'angolo, con Morra che in lunetta regala il più uno interno a un minuto dal termine. Faustini però ha la forza di trovare un giro in lunetta, 1/2 ed è parità. Broni si ritrova così il match point della serie palla in mano, ma Hartmann non va a segno e sul ribaltamento di campo Rossini è bravissima a buttarsi dentro attirando su di sè tre giocatrici prima di innescare Lazzaro che a fil di sirena insacca la tripla del 58-61 che manda in delirio la panchina delle toscane e vale l'1-1.

Parte forte la Polisportiva Galli, con Cruz e Rossini a firmare lo 0-9. Nasraoui sblocca Broni (4-9), ma la trama non cambia e Rossini allunga sul 6-13. Diamanti prova a cambiare il quintetto, ma la Polisportiva Galli è in totale controllo e con Rossini e Di Fine chiudendo la prima frazione avanti 9-19. Copione differente è invece il secondo periodo: Baldelli e Nasraoui accorciano sul 14-19, mentre Hartmann insacca il meno due. Degiovanni sblocca la Polisportiva Galli, ma Nasraoui continua a far male e impatta a quota 21. La tripla di Scarsi vale il primo vantaggio interno, ma Cruz e Rossini replicano prontamente. Al ventesimo è 27-29. Nel terzo quarto la squadra di Garcia ritrova energia e lucidità, toccando il più otto con Lazzaro e Rossini (31-39). Botta e risposta tra Morra e Cruz (35-44), mentre è Nasraoui a rimettere in contatto i biancoverdi sul 39-44. Mioni trova il più sette in chiusura, al trentesimo il punteggio è 41-48.

Ultima frazione che vede le due squadre alzare i ritmi, con Nasraoui e Baldelli a segno per il meno uno. Polisportiva Galli fatica tantissimo a trovare canestro e con Morra subisce il nuovo svantaggio sul 49-48. Nel momento di maggior difficoltà, sale in cattedra Faustini con cinque punti in fila che ridanno ossigeno sul 49-53. Baldelli fa meno due, ma prima Faustini e poi Degiovanni insaccano i punti che sembrano indirizzare la gara sul 51-57. Broni però è dura a morire: basta un timeout per ritornare a contatto nel giro di due azioni con Hartmann e Nasraoui a timbrare il 56-57 che infiamma il PalaVerde. Si entra così in un finale di adrenalina pura: Morra sorpassa in lunetta, Faustini fa solo 1/2 ma tanto basta per impattare a quota 58. Il resto è già stato detto: Hartmann spreca il match point sulla serie mentre sul ribaltamento di campo Rossini confeziona l’assist per Lazzaro fuori dall’arco: la capitana è più cinica di Lautaro Martinez sotto parta e insacca la tripla della vittoria facendo impazzire di gioia tutta la squadra. E’ 58-61, si va a gara tre.

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 58 – 61 (9-19, 27-29, 41-48, 58-61)

LOGIMAN BRONI: Nasraoui* 20 (8/14, 1/5), Frigo NE, Carbonella NE, Reggiani*, Baldelli* 12 (4/7, 0/4), Scarsi 5 (0/3, 1/1), Hartmann* 8 (1/4, 2/4), Buranella 3 (1/2 da 3), Lisoni NE, Morra* 10 (2/6, 0/2), Merli NE. Allenatore: Diamanti M. Tiri da 2: 15/34 – Tiri da 3: 5/19 – Tiri Liberi: 13/13 – Rimbalzi: 40 7+33 (Morra 8) – Assist: 11 (Reggiani 4) – Palle Recuperate: 1 (Reggiani 1) – Palle Perse: 12 (Nasraoui 3)

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Rinaldi NE, Degiovanni 7 (2/4, 1/5), Rossini* 16 (2/5, 3/8), Faustini* 9 (2/5, 1/4), Lazzaro* 8 (1/3, 2/4), Mioni 4 (2/4 da 2), Stroscio, Cruz Ferreira* 13 (3/10, 2/6), Amatori NE, Di Fine 2 (1/1 da 2), De Cassan* 2 (0/1, 0/3). Allenatore: Garcia Fernandez J. Tiri da 2: 13/33 – Tiri da 3: 9/31 – Tiri Liberi: 8/15 – Rimbalzi: 39 13+26 (Cruz Ferreira 12) – Assist: 13 (Policari 5) – Palle Recuperate: 5 (Policari 2) – Palle Perse: 10 (Rossini 3) Arbitri: Suriano F., Turello F.