Playoff Serie B: Penta Modena cade contro Pol. Certaldo dopo 18 vittorie

POL. CERTALDO11PENTA MODENA9(2-2 4-1 4-3 1-3)

POL. CERTALDO: Desideri, Martini 2, Nesi 1, Toncelli 1, Lupi 1, Caronna, Baldinelli E., Baldinelli D., Frosecchi 2, Ulivi, Matteucci 4, Lotta, Cocca, Spacone.

PENTA MODENA: Bertesi, Montante 1, Sorbini 2, Cojacetto 2, Rametta, Lorenzoni, Prampolini, Andrè 2, Gavioli, Gandolfi 1, Righetti 1, Meloni, Cavazzoni, Bouichichane; all.: Selmi.

ARBITRO: Schettino M.

NOTE: Baldinelli D. espulso definitivo per tripla temporanea.

Cominciano nella maniera più complicata possibile i playoff per la promozione in Serie B del Penta Modena, che dopo diciotto risultati utili su diciotto gare disputate, perde per la prima volta in stagione contro un Certaldo che si conferma avversario ostica, anche se in fondo abbordabile. Il Penta paga la pressione psicologica per l’importanza della gara, e dopo un primo tempo equilibrato, soffre per la troppa fretta in fase conclusiva, che apre ampi squarci in una difesa insolitamente meno attenta del solito, costretta spesso a confrontarsi in inferiorità numerica.

Per fortuna però, la squadra modenese ritrova lucidità nel quarto tempo, aperto sotto 6-11, riuscendo a recuperare la gara fino ad un 9-11 ampiamente rimediabile nella gara di ritorno in programma sabato prossimo alla Dogali di Modena.

m.c.