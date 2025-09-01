Podismo. ’4 Torri di Pavullo’, vince Nakhli. Donne, Cordazzo imprendibile

Una giornata perfetta ha festeggiato i 39 anni della 4 Torri di Pavullo, corsa che ha anche nominato i vincitori del trofeo del Frignano. Ben 222 i partecipanti alla gara competitiva ed oltre 1000 sulle varie altre, dimostrazione dell’"appeal" di questa corsa; eccellente l’organizzazione di Atl.Frignano.

Le 4 Torri è corsa in montagna di 14,5 km; dopo l’attraversamento del paese ci si inerpica su una mulattiera cui segue una serie di saliscendi fino a Gaiato; poi una lunga discesa a Querciagrossa e salita fino al castello di Montecuccolo, da cui si plana per l’arrivo.

Proprio l’ultima salita ha deciso non solo il podio della gara ma anche il finale del Trofeo del Frignano; a Gaiato passano per primi Abdelilah Ait Nakhli, giovane talento emergente dalla Mds, Gian Marco Ronchetti (Atl.Frignano); Andrea Costi (Guglia) precede solo Luca Bonvicini, che a questo punto sarebbe vincitore del trofeo. Ma la gara non è finita, e alla fine questi sono i primi 5: Abdelilah con il tempone di 50’37", Ronchetti (52’21"), Simone Romagnoli (Castelfranco) 53’04", Andrea Costi in 53’51" e l’inossidabile ferrarese Rudy Magagnoli con 54’32"; sesto Zeno Vistoli e solo settimo Luca Bonvicini. Grazie a questo risultato Andrea Costi si aggiudica il trofeo del Frignano.

In campo femminile corre da sola una fortissima Giulia Cordazzo (Fratellanza), prima donna e quarta assoluta in 54’03"; per la seconda, Eleonora Chiara Turrini della Guglia, occorre aspettare oltre 9 minuti: terza è la "evergreen" Sonia del Carlo (Campogalliano); completano la "top five" Ramona Ferrari (3’30 Team) e Lucia Ricchi (Modena Runners Club).

Solo settima è Francesca Venturelli (Pod.Formiginese), che comunque si aggiudica il trofeo per i piazzamenti ottenuti in tutte le gare. In attesa delle classifiche definitive, ecco i vincitori del trofeo del Frignano 2025: per le donne Francesca Venturelli, Sonia Ugolini, Daniela Lepri, Simona Garavaldi, Francesca Giacobazzi; fra gli uomini Andrea Costi, Luca Bonvicini, Davie Bononi, Luca Micheloni, Patrick Francia.

Giuliano Macchitelli