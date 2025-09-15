Perfettamente riuscita la seconda edizione di Sportinsieme in corsa, appuntamento ottimamente organizzato alla Bertola dalla società formiginese. Sono stati 118 i classificati, in aumento sul 2024, un bel numero per il sabato pomeriggio per questa corsa Uisp open di 10.000 metri su circuito di 3,3 chilometri. da ripetere 3 volte.

Finalmente si inizia a vedere il sospirato ricambio generazionale, con due giovani alla vittoria sia in campo maschile che femminile, anche se non mancano buoni risultati anche per i ’master’. Parte subito fortissimo Ait Nakhli Abdelilah, classe 2000, nuovo talento dell’Atl.MdS Panariagroup, già in evidenza in questa stagione con le vittorie, fra le altre, alla Saxo Oleum ed alla 4 Torri di Pavullo; Abdelilah evidentemente è a suo agio sia su corse più lunghe e muscolarmente impegnative che in queste più veloci. Già al primo giro prende 1’12" al compatto gruppetto degli inseguitori: il giovanissimo Mirko Masetti, classe 2008 e tesserato Atl.Frignano, già visto in bella evidenza a Riolunato, Umberto Preci (Corradini) ed il triatleta dei Modena Runners Filippo Capitani, che transitano insieme; Ait Nakhli aumenta progressivamente il vantaggio e taglia il traguardo solitario in 32’08". Gli inseguitori rimangono insieme per il secondo giro, poi il gruppo si sfalda e si classificano nell’ordine Masetti (34’40"), Preci (35’04") e Capitani (35’24"), che resiste al ritorno di Mattia Mantovani (Patria Carpi).

In campo femminile è Enrica Bottoni (foto, Corradini, classe 1997) a vincere in 37’25" su Giorgia Messori (2002, Atl.MdS), staccata di soli 12" solo nel terzo giro e sull’eccellente Eleonora Chiara Turrini (Guglia Sassuolo), più dietro. Completano la "top five" femminile Marta Pavan e la reggiana Bethany Jane Thompson. La gara è stata dedicata come memorial ad Angelo Giovanardi, dirigente della Sportinsieme.

Giuliano Macchitelli