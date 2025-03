Podismo, a Narnali il ritorno della ScarpiRinata

Prato, 2 marzo 2025 – La storica "Scarpinata Narnalese" torna a vivere grazie all’impegno della Podistica Narnali, che nel corso degli anni ha dato origine e trasformato questa manifestazione nella celebre Maratonina di Prato. Questo sodalizio sportivo pratese riporta in calendario la tradizionale corsa non competitiva, con partenza e arrivo dal Circolo di Narnali, ribattezzandola simbolicamente "Scarpirinata Narnalese".

L’evento rende omaggio anche a Francesco Nuti, celebrando il suo ricordo in un’atmosfera di festa e condivisione. Il percorso, rinnovato rispetto all’originale, si snoda interamente sulla pista ciclabile, offrendo un tracciato scorrevole e sicuro per tutti i partecipanti. E all’arrivo, come da tradizione, il ristoro è un vero trionfo di sapori: panini al lampredotto, porchetta, affettati, penne al sugo, dolcetti e il classico pane, vino e zucchero, un tocco di genuinità che richiama le radici della manifestazione. L'evento sarà documentato dal servizio fotografico a cura di ETS Regalami un Sorriso, per immortalare ogni emozione di questa giornata speciale.