Podismo. A Santo Stefano la corsa in centro per i tre trofei. Confermata la gara che scatta dal mercato centrale

La tradizionale gara podistica del 26 dicembre nel centro storico di Firenze, denominata 13° Trofeo Santo Stefano - 20° Trofeo Trattoria Za’Za’ - 12° Palio Carlo Lorenzini, si terrà regolarmente. In un primo momento l’evento era stato annunciato come annullato, per problemi di autorizzazioni dovuti ad alcuni cantieri lungo il percorso. Poche ore più tardi il Gruppo Sportivo Maiano, che organizza la gara, ha comunicato che grazie all’intervento del presidente Uisp Firenze Marco Ceccantini e dell’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione la gara si svolgerà regolarmente, con logistica e arrivo in Piazza del Mercato Centrale.

"Appena saputo delle difficoltà logistiche che avrebbero portato all’annullamento della gara organizzata dal Gs Maiano il 26 dicembre per Santo Stefano - spiega il presidente Uisp Firenze, Marco Ceccantini - ci siamo attivati con l’assessorato allo sport del Comune di Firenze e, devo dire, che abbiamo trovato subito la massima disponibilità a risolvere i problemi e a cercare di confermare la gara. Il Gs Maiano è società affiliata alla Uisp e per questo ci siamo sentiti in dovere di fare il possibile per tutelarla. Per fortuna dall’altra parte abbiamo trovato un’Amministrazione disponibile all’ascolto e alla soluzione dei problemi. Ringrazio anche l’ufficio manifestazioni e l’ufficio mobilità del Comune di Firenze che si sono subito messi a disposizione permettendo di lasciare la gara in programma come da calendario Uisp. Gioco di squadra vince sempre e la tradizione è salva per un appuntamento di rilievo nel panorama del podismo fiorentino".

F. Que.