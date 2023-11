Podismo. Antoniolli e Alfieri davanti a tutti nella classica ’Na spadzada par Bunden’

Alla gara ‘Na Spadzada par Bunden’ vincono Antoniolli e Alfieri. Nella festa di Ognissanti il centro di Bondeno ha registrato la presenza di quasi 600 partecipanti alla 30° edizione della manifestazione inserita nel calendario podistico Uisp. Nella gara competitiva si è visto da subito ben delineato il gruppo di testa, dove spicca davanti a tutti Federico Antoniolli, atleta bondenese che al ha tagliato per primo al traguardo volante dei 5 km. Tra le donne bella gara di Rosa Alfieri, che è rimasta in testa dall’inizio fino all’arrivo. Nella classifica finale delle società più numerose vittoria per la Quadrilatero, seguono Corriferrara, Polisportiva Ferrariola, Podistica Finale Emilia, Modena Runner, Polisportiva Centese, Salcus, Libero Movimento River, Polsiportiva ‘Chi alzi’, Lippo Calderara e Reno Runner. Alle premiazioni era presente anche l’assessore allo sport del Comune di Bondeno, Ornella Bonati. Il podio maschile quindi, ha visto sul gradino più alto l’atleta di casa Federico Antoniolli (Atletica Bondeno) con il tempo di 30.34, seguono Marco De Togni (Tornado Padova) in 30.45 e Antonio Adamo (Asd Pol. Team Ingargiola) 31.34. Tra le donne vittoria di Rosa Alfieri (Circolo Minerva), Elenia Agnoletto (Faro Formignana) e Rosanna Albertin (Corriferrara).